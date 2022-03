Dick de Cloe en Greetje Bos proberen Bergen op Zoom weer op politieke rails te krijgen

BERGEN OP ZOOM - Twee politieke coryfeeën gaan in Bergen op Zoom als informateurs aan de slag om partijen op één lijn te krijgen en een nieuwe coalitie te vormen. Het zijn Greetje Bos, eerder VVD-wethouder in Breda en nu raadsheer bij het Gerechtshof Den Bosch en oude bekende Dick de Cloe (PvdA).

Bos en De Cloe lieten maandag weten dat zij de klus op zich nemen. Zij gaan praten met maar liefst vijftien Bergse fracties en inventariseren wat hun wensen zijn en óf ze eventueel willen deelnemen aan een coalitie een nieuw college van bestuur.

Relaties

,,We hebben ze ook gevraagd te kijken naar de onderlinge relaties tussen partijen in de gemeenteraad. Die hebben op zijn zachtst gezegd nogal eens onder druk gestaan", geeft VVD-aanvoerder Dominique Hopmans maandagavond aan.

De grootste partij in de raad GBWP - aanvankelijk na de verkiezingen zeven zetels - gaf het stokje door aan de VVD (vijf zetels) na gekissebis over mogelijk ronselen van stemmen en nadat Aydin Akkaya opstapte en besloot als eenling verder te gaan.

Volledig scherm Greetje Bos (VVD) wordt met Dick de Cloe informateur in politiek Bergen op Zoom. © Ramon Mangold/Pix4Profs

Waarom twee informateurs?

Als raadslid en bestuurskundige kreeg Hopmans (26) vorige week van alle partijen het vertrouwen om op zoek te gaan naar liefst twee informateurs, omdat iedereen inziet dat er een ingewikkelde klus op te knappen valt. Met een lijst potentiële namen ging hij aan de slag en kon maandag Dick de Cloe en Greetje Bos presenteren. ,,Zij zeiden volmondig en enthousiast ja.”

De 74-jarige Dick de Cloe, voormalig Tweede Kamerlid, was in meerdere plaatsen plaatsvervangend burgemeester, waarvan twee keer in Bergen op Zoom. Dat was in 2004 en in 2013, waarna respectievelijk Han Polman en Frank Petter werden benoemd.

De 51-jarige Greetje Bos was officier van justitie, vervolgens wethouder in Breda en is nu plaatsvervangend raadsheer bij het Gerechtshof Den Bosch.

Complementair

Een complementair en door de wol geverfd duo, vindt Dominique Hopmans. ,,En dat hebben we nodig in een stad met 33 raadszetels en welgeteld vijftien fracties, van groot tot klein. Het is zaak dat ze eerst grip op dat versplinterde politieke landschap krijgen, de verhoudingen zien en begrijpen. En dan werken aan een bestuursmodel waar iedereen mee aan de slag wil.”

Goede wil

Hopmans - ‘ik ben een ras-optimist’- heeft de indruk dat alle partijen van goede wil zijn en politieke stabiliteit nu als hoogste prioriteit zien, ook al waren er de voorbije jaren veel spanningen, vooral ook door de beroerde financiële situatie van de gemeente en nogal wat oud zeer. ,,Volgens mij willen de fracties, ook al zijn er wat afsplitsingen, die energie heus weer leveren. Maar hoe het gaat uitpakken is voor iedereen afwachten.”

‘Alles open’

Volgens hem liggen alle mogelijkheden open en is er zeker nu nog geen sprake van potentiële combinaties of een voorsprong in de besprekingen en onderhandelingen voor de grootste partijen. ,,Er is nog niks in steen gebeiteld en er sorteert nog niemand voor. Ik voorzie dat iedereen een stevig fundament en stabiliteit boven snelheid verkiest. Daar is Bergen ook aan toe.”

De informateurs Bos en De Cloe beginnen woensdag aan hun karwei en nodigen meteen vertegenwoordigers van alle fracties uit.