Deze pen krijgen 2000 scholieren in Woensdrecht cadeau: ‘Denk ook aan onze winkels en horeca’

,,Want jullie, de kids van nu, zijn onze klanten van morgen", vertelt Niels van Elzakker aan groep leerlingen van basisschool Delphin. ,,Jullie kunnen van alles online bestellen. Maar als jullie opa's en oma's niet zo goed met een laptop overweg kunnen of slecht ter been raken, is het wel fijn dat ze in eigen dorp nog naar een winkel kunnen. Hopelijk denken jullie daar aan als je iets koopt.”

,,Je kunt hem als standaard gebruiken om je mobieltje in te zetten", aldus Van Elzakker. ,,En weet je waar de reclameborden bij jullie voetbal- of tennisclub vandaan komen? Van winkels en horeca die soms voor honderden euro's sponsoren zodat je hier kunt sporten. Of dat er een festival of activiteit is. Maar je ziet hier geen reclame van Bol.com, Amazon of Wehkamp. Dus shop lekker online, maar denk goed na wat je in Hoogerheide of de buurdorpen kunt kopen als je groot bent.”