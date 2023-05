Deze Bergse paardenvlogster heeft een eigen kledinglijn én houdt binnenkort zelfs een fandag

indebuurt.nl Indrukwek­kend: bij deze voorstel­ling in De Maagd sta je stil bij de oorlog

Op Dodenherdenking staan we stil bij de gevallenen door oorlogsgeweld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er veel slachtoffers gevallen, waaronder in concentratiekampen. De voorstelling Kamp doet een poging de realiteit van deze gruwelijke geschiedenis te verbeelden. Het stuk reisde al de hele wereld over, en op dinsdag 9 mei is het voor het eerst te zien in Bergen op Zoom.