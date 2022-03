Deze Bergenaar reist met zijn hoorn de wereld rond; Tokyo, New York én De Stoelemat

Bescheidenheid siert de mens. De Waal (55) is professioneel muzikant van wereldniveau, maar loopt daar niet mee te koop. Menselijke normen en waarden staan hoog in zijn vaandel. ,,Het is dat een aantal mensen me in Bergen op Zoom nog kent. Als ik er op een terras zit, weet mijn moeder dat eerder dan dat mijn koffie is ingeschonken. Verder is Bergen super relaxed. In Amsterdam kan ik bij wijze van spreken in een gifgroene zwembroek anoniem over straat gaan. Dat hoef ik hier niet te proberen, haha.”