Deze 22 starterswoninkjes zijn zo gebouwd en de huur is 763 euro, Bergenaar (24) wil snel betaalbare huizen bouwen

Het bewijs daarvoor verrijst momenteel in de vorm van 22 starterswoninkjes in nieuwbouwwijk Buiten de Veste II in Steenbergen, nabij het gemeentehuis. De 14 studio’s en 8 appartementjes met gezamenlijke tuin worden over een maand of drie opgeleverd en gaan in de verhuur tegen prijzen onder de landelijke liberalisatiegrens. Die ligt op zo'n 763 euro.