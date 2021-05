‘Deur op kier voor kerncentrale in Bergen op Zoom’

Documentai­re over West-Brabantse kapellen: ‘De een ligt er glorieus bij, de ander minder’

30 april STEENBERGEN - Slos TV Steenbergen heeft een documentaire gemaakt over tien kapellen in West-Brabant. Daarnaast is er een fiets/auto route op maat met voor iedere kapel informatie over de geschiedenis of anekdotes.