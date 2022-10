Dertig kippen en kuikentjes gedumpt in bos bij Bergen op Zoom: ‘Harteloze knurft’

Werken in winkel, zorg, bouw, techniek of logistiek? Bij 82 bedrijven kun je kijken of dat bij je past

BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Wie op zoek is naar werk, leerbedrijf of stageplek kan van 17 tot en met 21 oktober terecht bij 82 ondernemingen en organisaties in de regio's Bergen op Zoom en Roosendaal.

11 oktober