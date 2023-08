COLUMN Leuk, zo’n Elvishuis, al blijft het natuurlijk kitsch

Een museum over Elvis Presley in Breda, zou ik daarheen gaan? Die vraag leek tot voor kort onzinnig, maar nu het Bredase Graceland te koop staat - een replica van Elvis’ huis in Memphis - kan-ie actueel worden. 1Vandaag-journalist en Elvis-fan Lammert de Bruin zou daar maar wat graag zo’n museum in vestigen.