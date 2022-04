De paniek op de gezichten bleef cameraman Hans Sterk het meest bij: ‘Ze konden niets beginnen’

Gemeente maakt bezwaar tegen biomassa­cen­tra­le Sabic: ‘We uiten onze zorgen over stank en fijnstof’

BERGEN OP ZOOM - De zorgen over stankoverlast en fijnstof die Bergen op Zoom heeft over de biomassacentrale die chemiereus Sabic wil bouwen, worden in een bezwaar verwoord richting de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

22 april