De ideale start van de boswachterswerkdag: zo ziet die eruit

Wie vluchtelin­gen wil opvangen, moet er goed over nadenken: ‘Met een warm hart maar een koel verstand’

WELBERG - Dat de oorlog in Oekraïne en de grote stroom vluchtelingen veel mensen bezighoudt, blijkt zaterdag ook in gemeenschapshuis de Vaert in Welberg waar veertig mensen afkomen op een inloopochtend om informatie te krijgen over de opvang van Oekraïners.

12 maart