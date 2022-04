De huren van West-Brabantse woningcorporaties gaan omhoog, minima blijven soms buiten schot

Bouw van De Leeuwerik is in volle gang: ‘Sluitstuk van de ontwikke­ling in het Halsters dorpshart’

HALSTEREN - De bouw van appartementencomplex De Leeuwerik van woningcorporatie Stadlander in Halsteren is gestart. In mei gaan de funderingspalen de grond in. Loopt alles volgens planning dan ligt de eerste verdiepingsvloer er voor de bouwvak op.

22 april