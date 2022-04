De Gummarusboom is geplant: ‘Steenbergen als voorbeeld om het klimaat te redden’

Het was ook de start van de activiteiten van de St. Annaparochie voor het 750 jaar Kerkzijn. Een van die activiteiten is een processie op 18 september. ,,,Het idee voor de boom is geboren bij het initiatief van de Stadsraad om een beeld te geven hoe Steenbergen er over 50 jaar moet/kan uitzien’’, vertelt Bram Hommel van de werkgroep 750 jaar Kerkzijn in de Lourdeskapel van de Gummaruskerk.

Voorbeeldstad

Hommel bedankte wethouder Baartmans en vicaris Verbeek voor hun ondersteuning bij het tot stand komen en het planten van de boom. ,,We zijn wethouder Baartmans dankbaar voor alle support de afgelopen jaren en de lichamelijke inspanning vanmiddag.’’ Met het planten van de boom kijkt de St. Annaparochie ook vooruit. ,,We willen graag over vijftig jaar met andere ogen naar Steenbergen kijken’’, aldus Hommel. ,,En zeggen vanuit Gods woord en met respect voor de schepping: ‘God zag dat het goed was’.”

We willen graag over vijftig jaar met andere ogen naar Steenber­gen kijken

750 jaar kerk

Viert de stad Steenbergen zijn 750-jarig jubileum, ook de eerste kerk ontstond in die periode. Die kerk werd begin 1500 vervangen door de Sint Jacobskerk, daarna kwamen er schuurkerken in de periode dat katholieken geen diensten mochten houden. De schuurkerk in de Kleine Kerkstraat werd al genoemd naar de Heilige Gummarus. Rond 1831 is de eerste grote Gummaruskerk gebouwd, ongeveer op de plek waar nu de waterfontein op de Markt is. De Gummaruskerk van architect Pierre Cuypers, zoals we die nu kennen aan de Westdam, werd rond 1900 gebouwd.