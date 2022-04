De buitenbaden gaan bijna weer open, maar welke temperatuur krijgt het water?

Marc (16) gaat in 24 uur 300 kilometer skaten voor Oekraïne en daarmee wil hij 2000 euro ophalen

BERGEN OP ZOOM - ,,Het is tijd voor actie”, vindt Marc Chavardès (16) uit Bergen op Zoom. ,,En stoppen met praten over hoe erg het allemaal is in Oekraïne. Dat weet iedereen nu wel. We moeten zoveel mogelijk doen om vluchtelingen te helpen.”

31 maart