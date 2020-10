De Bietentocht gaat niet door: ‘Dit doet heel veel pijn’

‘We lopen baromzet mis en het zal stil zijn tijdens de wedstrij­den’

30 september STEENBERGEN/WOENSDRECHT/BERGEN OP ZOOM - Bij restaurant de Commerce in Kruisland kun je weer maaltijden afhalen of laten bezorgen nu de coronamaatregelen zijn aangescherpt. Eten in het restaurant gaat in tijdvakken. ,,We zagen de bui al hangen”, zegt eigenaar Edwin Maas.