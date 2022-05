De Bergse Stadsreuzen gaan weer op pad

De bekendste Bergse reus is misschien wel Jan metten Lippen, ook bekend als Jan van Glymus, Heer van Bergen op Zoom. Een andere bekend reus is Trui van de Toren, gebaseerd op Gertrudis van Nijvel, de patroonheilige van Bergen op Zoom.

Quote Voor de zesde internatio­na­le Reuzen­stoet komen reuzen uit alle windstre­ken naar Bergen op Zoom, van Spanje, Frankrijk tot België

Samen met zijn kinderen Toontje en Marieke, zijn ze in het weekend van 18 en 19 juni weer te zien in de Bergse binnenstad. De Bergse reuzen zijn dat weekend in ‘goed gezelschap’. Voor de zesde internationale Reuzenstoet komen reuzen uit alle windstreken naar Bergen op Zoom, van Spanje, Frankrijk tot België.

55 reuzen

De laatste keer dat de stichting Bergse Stadsreuzen in eigen stad een stoet organiseerde was in 2017. Voorafgaand aan het optreden in de Markiezenstad, zijn de Bergse reuzen zondag 8 mei te zien in Steenvoorde, een Noord-Franse aan de grens met België. Daar doen ongeveer 55 reuzen uit verschillende landen aan mee.

Reuzen zijn een fenomeen dat over heel Europa bekend is. In landen als Frankrijk, België en Spanje is de reuzencultuur nog altijd ongekend populair. In het verleden werden reuzen gebruikt om bijbelse verhalen te vertellen, tegenwoordig eren ze vooral bijzondere figuren uit de geschiedenis van een stad of streek.

Volledig scherm De Bergse Stadsreuzen. © Bergse Stadsreuzen