De Bergse reuzen zijn er weer klaar voor: op 19 juni trekken ze door de stad

De Bergse reuzen ontstonden in 1987, tijdens kindervastenavend. Sindsdien zijn ze niet meer weg te denken uit de het culturele leven van onze stad. Iedere vijf jaar wordt er een internationale reuzenstoet gehouden in hun eigen woonplaats, maar de vier reuzen zijn ook nogal eens op pad naar het buitenland.

‘Lopend feestje’

Onlangs liepen ze nog mee in een stoet in Frankrijk. ,,Het is een club met heel veel saamhorigheid”, zegt Lex Dogge van de vereniging de Bergse Stadsreuzen. ,,We staan altijd voor elkaar klaar.” Dorus Raaijmakers knikt: ,,Eigenlijk is iedere stoet een lopend feestje.”

In andere stoeten valt Bergen op Zoom steevast op, vertellen ze. ,,Wij zijn een van de weinige groepen met muziek. Bovendien léven onze reuzen echt. Vooral de kleine reuzen, Toontje en Marieke. Die zijn wat wendbaarder.” Toontje wordt tijdens deze stoet voor de laatste keer gedragen door Burthy Matthijs. Daarna neemt Raaijmakers het van hem over. Overigens zoekt de organisatie nog meerdere reuzendragers.

1400 broodjes

Er wordt hard gewerkt aan de laatste loodjes voor de internationale reuzenstoet. Door corona is de voorbereiding wat later op gang gekomen dan bij voorgaande stoeten. Gasten moeten onderdak hebben, van het vliegveld worden gehaald, op de dag zelf moeten zo’n 1400 broodjes gesmeerd worden voor de lunch. Het thema dit jaar is ‘helden’. Basisscholen mogen, net als vijf jaar geleden, een eigen reus maken van afvalmateriaal en deze als ‘held’ aankleden.

Op zaterdag 18 juni is er vanaf 14.00 uur al een ministoet: dan lopen Toontje en Marieke door de binnenstad en verblijven zij op de Grote Markt om kinderen te ontmoeten en met hen op de foto te gaan. Er is dat weekend meer te doen in het centrum, want dan is er ook ProefMei.

Quote Gelukkig merken we dat de sponsoren de reuzen nog steeds in hun hart dragen Lex Dogge

De internationale Reuzenstoet begint zondag om 14.00 uur aan de Zuidzijde Haven. Daar staat dit keer geen feesttent. Dogge: ,,Om de bewoners daar te ontzien, maar ook omdat we niet zeker wisten hoe de sponsors zouden reageren, na die hele coronaperiode. Gelukkig merken we dat de sponsoren de reuzen nog steeds in hun hart dragen.” In plaats van in de tent heeft de organisatie haar thuisbasis nu in café het Zwijnshoofd.