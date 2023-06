De Bergse Gertrudiskapel is opgeknapt: iedereen kan er zaterdag een kijkje nemen

Bergenaar had 4,5 kilo speed ‘voor eigen gebruik’

BERGEN OP ZOOM - In de woning van een 43-jarige man uit Bergen op Zoom werd zo’n 4500 gram amfetamine gevonden. Ook lagen er spullen waarmee de harddrug geproduceerd kon worden. Deze bewaarde hij voor anderen en in ruil daarvoor kreeg hij drugs voor zijn eigen gebruik, beweerde de man zelf. Die was destijds zwaar verslaafd.