Dat ook nog: de parkeertarieven in Bergen op Zoom zijn verhoogd

indebuurt.nlVan de energieprijzen tot de dagelijkse boodschappen: bijna alles is duurder geworden. Slecht nieuws: dit geldt ook voor parkeren in Bergen op Zoom. De gemeente heeft de tarieven voor betaald parkeren verhoogd.

De laatste keer dat de gemeente de prijzen voor parkeren in onze stad aanpaste, was in 2020. De nieuwe tarieven gelden sinds 1 februari 2023.

Parkeren op straat

Oké, je gaat met de auto op bezoek bij iemand in Bergen op Zoom of winkelen in het centrum. Wat is dan precies de schade in je portemonnee? Het gebied waar je betaald parkeert is opgedeeld in verschillende zones. De kosten per uur lopen dan ook uiteen van 2,70 tot 1,10 euro per uur. Een overzicht:

Zone A: binnenstad.

2,70 euro per uur voor het eerste en tweede uur, daarna vijf euro per uur.

(was 2,20 per uur, met een maximale duur van twee uur en nu dus langer) Zone B: onder andere Mineurplein en Sint Catharinaplein

2,10 per uur, een dagkaart koop je voor 13,50 euro.

(was 1,70 euro per uur) Zone C: onder andere Blokstallen en Zuid-Oostsingel

2,00 euro per uur en een dagkaart kost 9,00 euro.

(was 1,60 euro per uur) Zone D: onder andere Boerhaaveplein en Wierlaan

1,10 euro per uur en een dagkaart voor 5,00 euro.

(was 0,90 euro per uur) Zone E: Plein 13, de Kaai

1,50 euro per uur en een dagkaart kost je 5,00 euro.

(was 1,20 euro per uur) Zone F: rond het Bravis ziekenhuis

12,00 euro per dag (gelijk gebleven)

Welke zone waar is en wat je precies moet parkeren per straat, zie je hier.

Campers op de Boulevard

Met je camper gratis overnachten op de daarvoor aangegeven plaatsen op de Boulevard is vanaf februari 2023 verleden tijd. Vanaf dit jaar moet je daar tien euro per nacht voor neertellen. Het gebruik maken van de service is nog wel gratis.

Vergunning en bezoekers

Woon je in Bergen op Zoom en heb je en parkeervergunning bij je woning? Ook dan gaan de kosten omhoog, en wel met drie procent. Als je een vergunning hebt kun je je bezoek goedkoper laten parkeren met een bezoekerspas. Maar ook hier geldt: helaas, de prijs per dag per kenteken is verhoogd. In plaats van 2,10 euro, betaal je nu 2,30 euro.

Waarom?

Logisch dat je je nu afvraagt: waarom gaan ook deze kosten in deze al dure tijden omhoog? Erwin, woordvoerder van de gemeente Bergen op Zoom kan daar meer over vertellen. Hij vertelt dat de gemeente ook te maken heeft met hogere kosten. “In de berekening is ook de inflatie meegenomen. De nieuwe tarieven gelden in principe voor vier jaar. Daarom is er gekeken naar de inflatie uit de afgelopen twee jaar en de verwachte inflatie voor de komende twee jaar.”

