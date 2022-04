Daphne (19) wilt graag meer speciale eettentjes en winkels in Bergen op Zoom: ‘De binnenstad is zo leeg’

Twee plekken in hartje Steenber­gen en Dinteloord geschikt voor opvang Oekraïners

STEENBERGEN - Woningcorporatie Stadlander kan mogelijk al vanaf 4 april opvang bieden aan veertig Oekraïense vluchtelingen aan de Vestinghlaan in Steenbergen. Daarnaast is voormalige kinderopvang De Dobbelsteen in Dinteloord in beeld voor drie Oekraïense gezinnen.

30 maart