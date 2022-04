Daphne (19) wil graag meer speciale eettentjes en winkels in Bergen op Zoom: ‘De binnenstad is zo leeg’

Je houdt van uitgaan en sporten. Viel de pandemie je zwaar?

,,Ik vond het heel saai, omdat ik op een leeftijd was en ben waarop ik graag en veel wil uitgaan. Ik was 17 jaar toen corona begon. Het was jammer dat alles dicht was, maar er waren nog wel kleine feestjes bij mensen thuis. Totdat we nog maar een beperkt aantal mensen thuis mochten ontvangen, toen ging dat helaas ook niet door.”