Conducteur met dood bedreigd: man (48) uit Bergen op Zoom aangehouden

COLUMN Kouwe kak of kauwenkak?

16 maart Bij bewoners van de Rijtuigweg-Zuid in Bergen op Zoom plofte vorige week vrijdag een brief op de mat over het handhaven van twaalf oude kastanjes. Zondag kwamen daar drie bomen net niet met de deur in huis vallen. Wel beukten deze stormslachtoffers drie auto's rauw op het dak.