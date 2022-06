Chefz Proeflokaal Oosterhout: gewoon goed

Nieuwe gamehal opent bijna in De Zeeland: ‘Het was nu of nooit’

BERGEN OP ZOOM - De lasergameruimte is al in gebruik, de gamehal in winkelcentrum De Zeeland gaat over ongeveer vier weken open. De eerste games staan er echter al. ,,Dit is ongeveer dertig procent van wat er komt”, zegt eigenaar Harold van der Meer.

20 juni