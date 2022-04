Centrum Bergen op Zoom wordt één grote voetgangerszone, fietsers te gast

Interview Petra Koenders wil best wethouder in Bergen op Zoom blijven: ‘Maar eerst wandelen, mijn hoofd leegmaken’

BERGEN OP ZOOM - Ze is ambitieus, legt de lat voor zichzelf altijd hoog. Wethouder van financiën Petra Koenders zegt lachend chef-kok te willen worden als ze ooit een carrièreswitch overweegt. ,,Maar wel van een sterrenrestaurant. De hele organisatie er omheen in de keuken lijkt me heerlijk.”

13:01