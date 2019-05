Celstraf geëist tegen man uit Halsteren (29) na bijna vijftig zware bedreigingen

BREDA – ,,Ik ken criminelen die jou en je gayvriendje het graf in werken. Binnen een half jaar ben je R.I.P., vieze lelijke gay.’’ Het is maar één van de talloze bedreigingen die de 29-jarige Fardin M. uit Halsteren uitte naar in totaal mogelijk 49 jonge mensen.

Quote Hij was niet te stoppen. Hij bedreigde de één na de ander Officier van justitie Tegen hem werd vrijdag bij de rechtbank in Breda anderhalf jaar voorwaardelijk cel geëist, bovenop zijn voorarrest van drie maanden. Officier van justitie Kim Tax: ,,Hij was niet te stoppen. Hij bedreigde de één na de ander.’’



De belangrijkste voorwaarde is dat hij zich laat behandelen aan zijn psychische problemen, anders moet hij gewoon naar de gevangenis.

Whatsapp

De bedreigingen gebeurden via social media. Instagram, Facebook, maar ook gewoon via Whatsapp of via de telefoon. In totaal 49 personen deden van 2015 tot vorig jaar aangifte. Ze komen vooral uit Zeeland en West-Brabant, maar ook uit de rest van het land. M. maakte onder diverse schuilnamen contact met willekeurige jongeren.

Hij zocht alles uit van zijn slachtoffers: waar ze woonden, naar welke school ze gingen. En dat gebruikte hij bij zijn bedreigingen, veelal gelardeerd met vunzige scheldkanonnades. Verschillende slachtoffers, die vrijdag in de rechtbank spraken, waren doodsbang.

Quote Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo bang was Slachtoffer

,,De angst toen ik jou over de telefoon hoorde in plaats van mijn vriendje, zoals ik had verwacht. Toen je zei dat je voor m’n slaapkamer stond. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo bang was’’, zei een meisje dat 14 was ten tijde van de bedreigingen. Fardin M. zegt zelf dat zijn slachtoffers konden weten dat het allemaal onzin was wat hij zei.

Geen empathie

Quote Op kamers gaan, een mo­de-opleiding volgen en trouwen met een mooie vrouw blijven obsessief zijn gedachten beheersen Reclassering Volgens een reclasseerder heeft M. geen empathie. Hij kan zich niet verplaatsen in een ander. Dat komt mede doordat hij lijdt aan het Syndroom van Asperger, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar hij heeft helemaal geen problemen, zegt hij zelf. De reclassering is bang: ,,Het lijkt maar een kleine stap om verder te gaan als de nood bij hem te hoog komt.’’



Die nood gaat om het vinden van een vrouw. Een afwijzing door een dame, zorgde ervoor dat hij psychotisch werd, zei hij tegen de rechter. En in die psychoses ging hij over tot vergaande bedreigingen. ,,Op kamers gaan, een mode-opleiding volgen en trouwen met een mooie vrouw blijven obsessief zijn gedachten beheersen’’, zei de reclasseerder daarover tegen de rechter. Eén van zijn slachtoffers richtte zich tot hem, vrijdag in de rechtszaal: ,,Een vrouw moet je verdienen.’’ Het leverde applaus op van de publieke tribune.

Nog geen tbs

M. wordt momenteel behandeld bij de GGZ in Halsteren. Maar ook daar gebeuren nog rare dingen. Hij gebruikt coke, schendt beloftes en gebruikt soms telefoons van andere patiënten, omdat hij zelf geen telefoon meer mag. Tbs is nog een stap te ver, maar op Vrederust is daar al wel over nagedacht.

De rechtbank doet 21 juni uitspraak.