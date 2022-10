Campus als extra impuls voor Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland

OM verdenkt vrouw die reizigster op het spoor duwde van poging tot zware mishande­ling

BERGEN OP ZOOM - De vrouw die vorige week in het NS-station van Bergen op Zoom opzettelijk een reizigster (19) van het perron op het spoor heeft geduwd, wordt verdacht van poging tot zware mishandeling. De rechter-commissaris in Breda bepaalde maandag dat ze nog zeker twee weken in de cel blijft.

10 oktober