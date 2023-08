Camera’s waken straks over Korenbeursstraat,

wie niet geregistreerd staat riskeert een boete

BERGEN OP ZOOM - Camera’s gaan verkeer uit de Bergse binnenstad weren. De Korenbeursstraat is een van de eerste straten waar kentekencamera’s worden geplaatst. Wie niets te zoeken heeft in die straat, wordt op de bon geslingerd. Bewoners zijn enthousiast. ,,Alleen waarom zijn we niet ingelicht?”