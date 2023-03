Cafébezoeker (18) deelt ‘pepermuntjes’ uit aan andere bezoekers, blijken xtc-pillen te zijn

De politie kwam rond 03.20 uur aan in het centrum van Bergen op Zoom, nadat zij door de beveiligers van een café waren gebeld. Die beveiligers waren op hun beurt gealarmeerd door twee bezoeksters. Aan hen was een ‘pepermuntje’ aangeboden door een jongen in het café. De pepermuntjes bleken xtc-pillen te zijn.

55 xtc-pillen

Het doosje, met in totaal 55 pillen, is in beslag genomen door de politie. De ‘pepermuntjes’ zijn getest en bleken inderdaad xtc-pillen te zijn. Van de twee bezoekers die melding maakten bij de beveiliging is een getuigenverklaring opgenomen. Zij hebben geen pil ingenomen. Het is onduidelijk of anderen dat wel hebben gedaan.