Café Het Zwijnshoofd decor voor klucht Het Elfde Gebod: ‘Publiek zal verrast zijn’

De caféklucht Het Elfde Gebod wordt vier keer opgevoerd in Het Zwijnshoofd. Het zal er dan volgens regisseur Pieter-Bas de Jonge net zo gemoedelijk aan toe gaan als in het Bergse café zelf.

Veel fantasie is er niet voor nodig om in de fictieve naam ‘De Verrekeskop’, een café midden in een stad op de Brabantse Wal, een synoniem van Het Zwijnshoofd te ontdekken. Het stuk speelt zich af in de periode dat regisseur Pieter-Bas de Jonge (60) geboren werd. Hij ‘hertaalde’ het Vlaamse stuk Maar verlos ons van het kwade van Juliën Blommaert. ,,Ik gaf er een Bergse twist aan.”

Hij maakte er locatietheater van. ,,Het publiek zal verrast zijn. Laat ik het er op houden dat het een andere setting betreft dan gordijntje open en poppetjes kijken. Het is een humoristisch stuk. Daar houd ik van. Mensen moeten kunnen lachen en meegenomen worden in wat er allemaal gebeurt. Humor schrijven en brengen is geen eenvoudige zaak.”

Quote De setting is wat anders dan gordijntje open en poppetjes kijken Pieter-Bas de Jonge, regisseur

Stinkend rijke tante

Het stuk speelt zich af in de jaren zestig, toen De Jonge zelf nog bij de nonnen op school zat. ,,Er was nog de hiërarchie van meneer pastoor. Iedereen ging naar de kerk en stak een kaarsje aan in het kapelleke. Sjef en Cor Denissen hadden het café, maar er was ook nog een oude, stinkend rijke tante die op haar laatste benen liep. Iedereen rekende zich al rijk, want ze bezat meerdere cafés en huizen. Maar of alle wensen uitkomen?”

Voor Het Elfde Gebod zijn nog slechts enkele kaarten verkrijgbaar. Samen met Cees van Broekhoven brainstormt De Jonge al over de toekomst, want Het Gezellentoneel bestaat in 2026 precies honderd jaar. ,,Dat moet iets bijzonders worden. Toneelspelen past prima bij Bergen op Zoom. We steunen elkaar allemaal. De stad heeft een paar lekkere clubkes bij elkaar.”

Het Elfde Gebod van het Gezellentoneel: 3 tot en met 6 november in Het Zwijnshoofd, Bergen op Zoom.