Buurtkoelkast bij Adrianohuis moet zorgen dat geen enkele Bergenaar met een knorrende maag zit

BERGEN OP ZOOM - Of je nu student bent met weinig geld. Of een bijstandsmoeder met drie kinderen. Het maakt Jelle Gillissen en Farid El-Khassim van Het Adriano Huis in Bergen op Zoom niet uit wie er gebruikmaakt van de buurtkoelkast aan de Beukenlaan.

Achter een schuttingpaneel gaat een grote, dubbele koelkast verscholen. Die is woensdag nog niet volledig gevuld. Maar daar gaat als het aan Farid El-Khassim en Jelle Gillissen ligt komende weken snel verandering in komen. ,,De bedoeling is dat mensen uit de wijk de koelkast gaan vullen met maaltijden”, zegt Gillissen, bedenker van de buurtkoelkast.

Gillissen runt samen met Farid El-Khassim Het Adriano Huis, een gezinsvervangend tehuis in de voormalige Cort Heyligerskazerne. ,,Wij hebben regelmatig maaltijden over”, vervolgt Gillissen. ,,Die weggooien is zonde. In New York kennen ze het principe ‘Friendly Fridge’, koelkasten waar mensen gratis eten uit kunnen halen. En in de Oranjebuurt in Bergen op Zoom heb je sinds kort een deelhuisje waar de buurt levensmiddelen in doneert.”

Complete maaltijd

Dat principe heeft Gillissen ook gebruikt voor de buurtkoelkast. ,,Buurtbewoners, bedrijven, instellingen, instanties. Wie voedsel over heeft, desnoods een complete maaltijd, kan het in de koelkast achterlaten. En wie een maaltijd kan gebruiken, mag deze gratis ophalen. Of je nu krap bij kas zit, of student bent en je vrienden wil uitnodigen voor een etentje. Dat maakt ons niet uit.”

Nu bevat de koelkast vooral nog maaltijden van het Adriano Huis. ,,Maar dat gaat snel veranderen”, verzekert El-Khassim. Nadat hij het initiatief op sociale media plaatste, liep het storm. ,,Ondernemer Coen Crusio zei meteen: plaats ook een vriezer. Dan zorgen wij voor ijs.” El-Khassim hoopt dat supermarkten en andere ondernemers het initiatief ondersteunen en voedsel doneren. ,,De eerste contacten zijn gelegd.”

De deelkoelkast is zeven dagen in de week van 09.00 tot 20.00 uur geopend. ,,Daarna verdwijnt ie achter de schutting om misbruik en vandalisme te voorkomen.”

Volledig scherm #NLBEELD# Bergen op Zoom Foto: Joris Knapen / Pix4Profs. Buurtkoelkast bij Adrianohuis . Bij het Adrianohuis in Bergen op Zoom wordt vandaag een buurtkoelkast geopend. Mensen die in financieel zwaar weer zitten kunnen daar eten uit halen. Farid El Khassim, met initiatiefnemer, Jelle Gillissen. © Pix4Profs / Joris Knapen