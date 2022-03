Buurt niet blij met bouw veertien nieuwe woningen in Woensdrecht

AVV heeft een stuk grond gekocht, gelegen tussen Het Marktje en Het Beekdal. De grond wordt onderverdeeld in veertien percelen waar woningen gebouwd mogen worden. AVV had voor afgelopen woensdagavond de omwonenden uitgenodigd bij Non Plus Ultra in Woensdrecht om ze bij te praten over de plannen.

Harmonie

,,We willen onze plannen uitvoeren in harmonie met de omwonenden”, vertelde Monique van Velzen, directeur van AVV tegen de ruim honderd aanwezigen. Alwin Kaashoek vertelde namens AVV dat ze al twee jaar in overleg zijn met de gemeente Woensdrecht, en een aantal natuurverenigingen, over de invulling van het stuk grond, die positief staan tegenover de plannen. ,,We zitten nog steeds in de voorbereidingsfase en we willen graag jullie mening horen.”

De aanwezigen schroomden niet om hun mening te geven. Ze vinden het jammer dat met de bouw van de woningen hun uitzicht op de Brabantse Wal verloren gaat. Kaashoek benadrukte dat er rekening wordt gehouden met het uitzicht van de omwonenden. ,,De woningen die daar komen mogen maximaal acht meter hoog worden en ook komen de woningen ver genoeg uit elkaar te staan, zodat het uitzicht zo min mogelijk wordt aangetast.”

Behoefte aan starterswoningen

Het type woningen dat gebouwd gaat worden, is volgens Kaashoek boven modaal. Over grondprijzen, of de verkoopprijs van de woningen kon hij nog niets zeggen. ,,Jammer”, riep een van de aanwezigen. ,,We hebben behoefte aan starterswoningen en sociale huurwoningen.”

Een mevrouw vond dat de percelen alleen verkocht mogen worden aan inwoners van het dorp Woensdrecht. ,,Dat zorgt voor doorstroming omdat er dan in ons dorp weer woningen vrij komen voor bijvoorbeeld starters.”

Pril stadium

Kaashoek herhaalde dat de plannen zich nog in een pril stadium bevinden. ,,Dit jaar zullen er nog milieu en archeologische onderzoeken plaatsvinden en ook moet het bestemmingsplan nog worden aangepast. Ook moet de Woensdrechtse gemeenteraad nog goedkeuring geven aan de plannen. Er komen nog meerdere momenten waarbij u uw mening kunt laten horen.”

Hij beloofde de omwonenden via de email op de hoogte te blijven houden over alle eventuele nieuwe ontwikkelingen.