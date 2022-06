Burgemeester schrikt van gebrek aan alertheid bij inwoners Woensdrecht: ‘Inbraak is zo gebeurd’

Swingen op de hits van Elvis: the MusiCompa­ny brengt All Shook Up

BERGEN OP ZOOM - Vijf verhaallijnen, 27 solonummers, 12 choreografieën en 15 koornummers. De musical All Shook Up, die The MusiCompany in November in theater de Maagd brengt, is een flinke klus. Tijdens de repetities spat het enthousiasme er vanaf.

11 juni