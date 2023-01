Burgemeester Frank Petter reikt vijf pluimen uit aan inwoners die iets voor een ander over hebben

BERGEN OP ZOOM - Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het Markiezenhof zet burgemeester Frank Petter vijf Bergenaren in het zonnetje door ze een pluim uit te reiken.

Met die ‘pluim van de burger voor de burger’ is burgemeester Petter afgelopen jaar gestart. Het idee achter de pluim is aandacht geven aan mensen die vaak onopvallend, onbaatzuchtig en zonder pretenties iets goeds doen voor een ander.

De eerste pluim van dit jaar gaat naar Nick Werné van theatergroep ‘Doe de mee’ uit Lepelstraat. ,,De groep bestaat nog niet heel lang, maar blies wel de sinterklaasactiviteiten in het dorp nieuw leven in. En daarom deze pluim.”

Peter Linders is de drijvende kracht achter allerlei sociale ontwikkelingen in de wijk Nieuw-Borgvliet. ,,Er gebeuren veel goede, zinvolle dingen in de wijk. En Peter is een van de mensen die daar de schouders onder zet. Zoals de lampionnenoptocht en de Sint-Maartenviering.”

Benefietavond

Niet alleen zijn er pluimen voor mensen die in de wijk actief zijn. Patricia Klaesen is dat jaren geweest in de Indonesische huiskamer van residentie Moermont. ,,Daarnaast ben je ambassadeur voor de vrijwilligers en mantelzorgers. Die pluim heb jij dik verdiend.”

Als het gaat om het op poten zetten van de jaarlijkse Dodenherdenking, activiteiten voor de Oranjevereniging en de scouting is Krelis Blom in Halsteren niet weg te denken. Ook hij kreeg, net als de Bergse Charlotte Leijs een pluim. Leijs organiseerde onder andere een benefietavond en spande zich in voor de Oekraïners in Avondvrede.

Zeventien pluimen

Net als vorig jaar krijgen de ontvangers van de pluim de opdracht om deze door te geven aan een andere inwoner. Dat gebeurde afgelopen jaar zeventien keer. Die mensen werden door Petter tijdens de nieuwjaarsreceptie nog even in het zonnetje gezet.

,,Het kost te veel tijd om per persoon de verdiensten op te noemen. Maar deze inwoners zijn actief voor de wijkcommissie, buurtpreventie, tot de voedselbank en onze zusterstad in Polen.”

De 17 pluimdragers van 2022 - Anny Luijsterburg - Kadir Aktur - Riet van Heerde en Toon - Leo Stoffelen - Henny Walhout - Fred Verniel - Riet Lint - Rein de Groot - Bert Vos - Johan van Giels - Mw. Henny Wouts - Mw. Ada Timmermans - Bram de Krom - Rien de Krom - Mw. Rika van Zwieten - Mw. Lia Rozendaal - Jaap van den Merbel