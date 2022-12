Buiten is het -5, maar het dak gaat van de feesttent af

Waar ze in de gemeente echt van houden, wordt zaterdag duidelijk vanaf de eerste seconde dat volkszanger John West het podium van de tent betreedt. Joran Deijkers uit Welberg heeft er amper woorden voor: ,,Ik vind dit feestje fantastisch. Mijn vrouw zei: we gaan naar ‘de mart’ vanavond. Dat bleek een geweldig idee.”

André Hazes sr.

Of hij nu een liedje van André Hazes sr. in een nieuw jasje giet of songs van Hot Chocolat en George McRae van een Nederlandse tekst voorziet, Steenbergen gaat los bij John West. Dansende mensen met de handjes de lucht in, louter lachende gezichten.

Ook de medley van ABBA van de groep Run4Cover wordt dansend ontvangen. Feesten, je kunt het wel aan Steenbergenaren overlaten. Burgemeester Ruud van den Belt neemt ook een kijkje. Hij geniet zichtbaar van de hoeveelheid jeugd op het podium.

Quote Een lang feestlint door heel 2022 gespannen Angelo van den Berg, Het Genootschap van de Meermin

Zeer talentvolle jongeren

De band Messy Words, gevormd door tieners (de jongste is 14 jaar) uit drie kernen van de gemeente, opent het bal met covers variërend van Anouk tot Royal Blood. Ook de 18-jarige DJ Ovano (Owen van den Kieboom uit Steenbergen) en de 19-jarige presentator Sieb Martens uit Welberg, bewijzen de potentie van zeer talentvolle jongeren uit de gemeente.

Van den Belt is naast burgemeester ook voorzitter van de jubileumfeesten. Hij kijkt trots terug op de vele evenementen van het afgelopen jaar, zoals het druk bezochte vestingweekend, geslaagde edities van kern&quiz en fraaie sportmanifestaties. ,,Deze feesttent staat er dit slotweekend voor alle doelgroepen. Zondag is er een programma voor senioren, maandag verwelkomen we de schooljeugd, want zij gaan de nieuwe geschiedenis van deze gemeente schrijven. Dinsdag 20 december is de exacte datum van de 750ste verjaardag. Dat is voor ons organisatoren een mooie gelegenheid iedereen die meewerkte te bedanken. Ook dat speciale festijn is voor iedereen live op de lokale omroep te volgen.”

Verbinding centraal

Minstens zo belangrijk als het jubileum van de stad Steenbergen is voor de burgemeester de viering van het 25-jarige bestaan van de gemeente, na de herindeling. Verbinding stond daarbij centraal. Om dat te bereiken werd Het Genootschap van de Meermin ingeschakeld, bestaande uit veertig vrijwilligers.

Voorzitter Angelo van den Berg feest zaterdag lachend mee. ,,We zijn in coronatijd begonnen. Toch zijn we er toen al in geslaagd alle verenigingen in alle kernen te betrekken bij het organiseren van de feestelijkheden. Vanaf het moment dat de covid-maatregelen eraf gingen werd er een lang feestlint door heel 2022 gespannen.”

Sportfestijnen

Van den Berg is trots dat het nagenoeg ieder weekend wel ergens in de gemeente gebruist heeft. ,,Qua verbinding tussen sommige kernen is er best nog een slagje te maken, maar of het nu de burendag, diverse sportfestijnen, die magistrale vestingdagen of dit feestelijke slotweekend betreft, aangetoond is dat de gemeente op veel gebieden zijn mannetje staat en heel diverse clubs prima samen kunnen werken.”

Het muziekfestijn à la Steenbergen Live op zaterdag, met zowel pop, rock, dance als Nederlandstalige meezingers, bewijst dat alles kan en alles mag.