Bravis ziekenhuis moet 2.000 euro schadevergoeding betalen aan patiënte voor inzien gegevens door ex-medewerkster

Dat heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaald. De patiënte had een zaak aangespannen tegen Bravis en eiste onder meer een vergoeding voor immateriële schade. De rechtbank vindt een schadevergoeding van twee mille passend.

Het Bravis ziekenhuis is, aldus de rechtbank, als werkgever aansprakelijk voor het handelen van de inmiddels ontslagen medewerkster en had ook beter moeten controleren of er sprake was van misbruik van het inzien van persoonsgegevens.

Zaak maakte veel los

De zaak, die speelde in de jaren 2014-2018 en eind 2020 naar buiten kwam, maakte veel los. Een administratief medewerkster van de Spoedeisende Hulp van Bravis kreeg via een noodprocedure onterecht toegang tot gevoelige medische informatie van de patiënte.

Deze patiënte was de ex-vrouw van de partner van de Bravis-medewerkster. De medische gegevens werden opgenomen in een boek dat de man schreef en de ziekenhuismedewerkster in eigen beheer publiceerde.

79 keer pattendossier bekeken

De rechtbank stelt dat de ex-ziekenhuismedewerkster in totaal 79 keer in het bewuste patiëntendossier keek. De vertrouwelijke gegevens werden gedeeld met derden, aldus de rechtbank.

In 2021 werd het Bravis ziekenhuis opnieuw in verlegenheid gebracht door personeel dat in een patiëntendossier keek, terwijl dat niet mocht. Zes medewerkers kregen hiervoor een officiële waarschuwing.