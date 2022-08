Brandweer heeft handen vol aan beginnende bosbrandjes, vooral om escalatie te voorkomen

Aan het einde van de middag werd er door de brandweer meteen flink opgeschaald toen het in de bossen bij het dorpje Putte fout ging. Er waren vlammen te zien op een stuk grond van tien bij tien meter. Genoeg om met meerdere eenheden uit te rukken. ,,Het is gewoon zo droog nu”, zegt een woordvoerder van veiligheidsregio Midden- en West Brabant.

Oisterwijk

In de loop van de avond gebeurde min of meer hetzelfde in de omgeving van de Hondsbergselaan in Oisterwijk. Omdat de brandweer hier niet meteen bij de brandhaard kon komen, werd een drone van de politie gebruikt. Daarna was het brandje snel onder controle. Tijdens de brand waren er in de omgeving flinke rookpluimen te zien.