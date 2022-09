Brand op dak van bedrijfspand in Bergen op Zoom onder controle, geen gewonden

In de bedrijfshal gaat UBQ, een Israëlisch bedrijf, een grondstof produceren voor de kunststofverwerkende industrie die is gemaakt van huishoudelijk afval. In plaats van dat het afval in een verbrandingsoven of op de vuilstort belandt, wordt het omgezet in een duurzaam materiaal dat lijkt op plastic. De nieuwe productielocatie in Bergen op Zoom is de eerste van het bedrijf buiten Israël.