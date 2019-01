Brand in leegstaand kantoorpand Hoogerheide onder controle

Sobere huisves­ting, voor de een een zegen, voor de ander een teleurstel­ling

15:13 Verhuizen, daar komt veel bij kijken. Vraag dat maar aan de Bergse bouwclubs. Al jaren wordt gesproken over een splinternieuwe loods voor de bouwers. De huidige kotjes zijn oud, versleten en de veiligheid laat te wensen over. Al in 2017 heeft de Bergse politiek de portemonnee getrokken. Maar liefst vijf miljoen is er sindsdien beschikbaar voor een bouwkot voor de Vastenavendbouwers en voor een nieuw Halwana voor de Stichting Vastenavend.