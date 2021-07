Bram luidt de noodklok voor de ansjovis: Rap zoet water toelaten in Oosterschelde anders een dooie boel

Zelfs de cellen van dit voormalige politiekan­toor gaan de verhuur in: ‘Ideale escape room?’

28 juli BERGEN OP ZOOM - Het is misschien wel dé ideale escape room. In het voormalige politiekantoor aan de Jacob Obrechtlaan in Bergen op Zoom raak je zonder plattegrond compleet het spoor bijster. Zolang de gemeente nog geen nieuwe eigenaar heeft gevonden, gaan zelfs de cellen in de tijdelijke verhuur.