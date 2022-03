Brabantse leveranciers van benzine moeten lijdzaam toezien op files bij Belgische pomp

No Surrender-kop­stuk Klaas Otto ontkent dat hij wist van misstanden: ‘Het doel was een vrienden­club’

BERGEN OP ZOOM - Klaas Otto zegt ook in hoger beroep dat hij met No Surrender een “vriendenclub” voor ogen had en dat hij niet wist van vermeende misstanden binnen de motorclub. Otto (54) wordt samen met Henk Kuipers (57) en Rico R. (45) verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie. Het hoger beroep dient bij het hof in Leeuwarden.

14 maart