Incident met nepwapens, nu extra check voor markten in Woensdrecht: ‘Onnodige onrust voorkomen’

Veel schade na woning­brand in Putte

PUTTE - Een brand in Putte heeft dinsdag in de namiddag voor fikse schade gezorgd aan een woning. De middelbrand ontstond even voor 16.00 uur en woedde aan de Jordaensstraat. Dat is vrijwel tegen de Belgische grens. De vlammen zorgden voor flinke rookontwikkeling.

24 mei