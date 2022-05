Bloemetje voor moeder? Koop het niet!

Roderick versliep zich voor zijn taakstraf: ‘Ik slik per dag 19 tabletten’

De begraafplaats in Bergen op Zoom als werkplek voor een taakstraf? Het is niet de geschiktste omgeving voor een verslaafde in herstel, is de stellige overtuiging van Roderick J.* uit Roosendaal. ,,Op de chemische toiletten zaten ze crack te roken.”

3 mei