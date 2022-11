Bloemen gestolen bij Bevrijdingsmonument: ‘Als dit niet meer kan, wat dan nog wel’

,,Deze actie is een ruwe verstoring van de intentie tot herdenken. Waar moet het naartoe als dit al niet meer kan?” De groep Nabestaanden Verzet ’40- ’45 en Escape bestaat uit kinderen van verzetsstrijders.

De vader van Van Lammeren zat in Bergen op Zoom in het verzet. ,,Hij praatte er eigenlijk nooit over”, vertelt ze. ,,We hebben als gezin eens gevraagd om zijn verhaal te doen. Toen heeft hij het een en ander verteld, maar lang niet alles. En dat is prima; hij heeft zijn best gedaan.”

Herdenking

Als nabestaanden leggen zij op 4 mei en 27 oktober (bevrijding van Bergen op Zoom) bloemen bij het bevrijdingsmonument, op het Thaliaplein en het Canadese kerkhof. Zo ook vorige week, samen met de burgemeester en nog een aantal mensen.

Quote Uit respect voor alle mensen die de Tweede Wereldoor­log hebben meegemaakt worden deze bloemen gelegd Lilian van Lammeren

Twee dagen later echter kwam ze er tot haar verbazing en verbijstering achter dat een aantal bloemen gestolen was. ,,Ik hoorde het van iemand uit de groep. Toen ben ik ook nog op het Thaliaplein gaan kijken, maar daar lag alles nog.” Van Lammeren deed ook navraag bij de gemeente. ,,Maar die halen de bloemen pas na twee weken weg, als ze verdord zijn. Dit is niet op hun initiatief gebeurd.”

Ontdaan

De hele groep is er ontdaan van, zegt ze. ,,Uit respect voor alle mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, en speciaal voor hen die zich hebben ingezet om ons in vrijheid te laten leven, worden deze bloemen gelegd. Als dat al niet meer kan, wat dan nog wel?”

Wat zou haar vader, die overleden is, ervan gezegd hebben. ,,Hij zou in eerste instantie ook boos zijn, maar daarna zou hij het relativeren. Dat kon hij goed. Hij heeft in Duitsland in de gevangenis gezeten, maar hij zei altijd: Er zijn ook goede Duitsers.”