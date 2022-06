Bloedhitte én regenbuien tijdens Ossendrechts feestweekend: ‘Maar ach, het was gezellig’

OSSENDRECHT - Het was afgelopen weekend te zot of te bot bij het Ossendrechtse feestweekend. Vrijdag en zaterdag piekte de thermometer ruim voorbij de 30 graden en zondagmiddag moest de jas en de paraplu bij de hand worden gehouden tijdens de braderie.

Vrijdagavond was de stratenloop. Harold Arts, van de Stichting Buurtschappen Ossendrecht, verwachtte door het warme weer minder de deelnemers en daar kreeg hij gelijk in. De afstanden van de 5 en 10 kilometer trokken samen slechts 41 deelnemers en 8 kinderen deden mee een de kidsrun. ,,Maar ach, het was toch een gezellige avond”, zegt Arts.

De Ossendrechtse ondernemersvereniging hoopte dat het op zondag tijdens de braderie minder warm zou zijn en dat was zo. Rond het middaguur was het lekker druk op de braderie in de dorpskern en ook de terrassen zaten aardig vol.

Op de braderie ook een aantal Ossendrechtse verenigingen. Zoals de medewerkers van maandblad ’t Loopke, die met hun kraam extra geld in het laatje probeerden te halen om te zorgen dat ’t Loopke nog steeds elke maand gratis bij alle Ossendrechtse bewoners in de brievenbus valt.

Op zoek naar brandweerlieden

De Ossendrechtse brandweer was ook weer aanwezig. ,,We proberen mensen warm te krijgen om lid te worden van ons korps”, zegt brandweerman Huite Posthuma. Ook proberen ze de voorbijgangers attent te maken op de verplichting dat er per 1 juli in elke woning rookmelders moeten hangen en die ware zondagmiddag ter plekke te koop.

Het was gezellig op de braderie tot het rond de klok van 15.00 uur begon te regenen en de meeste bezoekers huiswaarts keerde De exploitanten van de 12 kermisattracties baalden als een stekker. ,,Vrijdag en zaterdag hadden we door de hitte weinig omzet en dan hoop je op zondag een inhaalslag te maken en dan begint het weer te regenen”, bromt een van de exploitanten. De kermis is ook maandag en dinsdag nog geopend.

