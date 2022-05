Bloed afnemen? Dat is geen vaste prik, merkt Ger van Zunderd: ‘Dan niet, dan weer wel. Bizar toch?’

Door paaltjes rond Grote Markt moest Joop de stad uitgedra­gen worden: ‘Maak uitzonde­ring voor ons’

BERGEN OP ZOOM - Mensonwaardig. Zo herinnert Bergenaar Joop Bekenkamp zijn laatste bezoek aan de Grote Markt. Personeel van brasserie Leijnse moest de man, die slecht ter been is, na een lunch over de ‘huiskamer’ van de stad naar zijn auto dragen. De reden? De paaltjes die stad afsluiten.

11 mei