Blauw bloed met roodaangelopen aristocratische kop

indebuurt.nl Wisseling van de wacht: dit veranderde de afgelopen weken in de Bergse winkelstra­ten

Wie een rondje door Bergen op Zoom loopt, heeft het de afgelopen tijd waarschijnlijk al gezien. De nodige winkels sloten, openden of verhuisden. Logisch als je het niet allemaal meer bij kunt houden, daarom zetten we de veranderingen in de winkelstraten voor je op een rij.