Blackmetalband Doodswens jaagt bezoekers Bergse begraafplaats onbedoeld de stuipen op het lijf

Bezwaarma­kers Halsters hondencen­trum winnen zaak tegen gemeente: nieuw besluit over vergunning nodig

HALSTEREN - De gemeente Bergen op Zoom heeft weer in het stof gebeten over de vergunning voor hondencentrum Dogs in Touch aan ’t Laag in Halsteren. De rechter vindt dat de gemeente haar huiswerk niet goed heeft gedaan en stelt de bezwaarmakers in het gelijk.

26 januari