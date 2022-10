Bizarre beelden: trein doorboort stadsbus in Bergen op Zoom

Jong in... Dylano van Kaam (19) wil een echte bar in Hoogerhei­de: ‘Een plek waar ze hiphop draaien, dat zou jongeren trekken’

HOOGERHEIDE - Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag: Dylano van Kaam, alias Della, uit Hoogerheide. De 19-jarige heeft ook in Bergen op Zoom gewoond, maar wil zijn dorp nooit meer verlaten. ,,Hoogerheide is gewoon perfect.”

