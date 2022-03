Biologische ‘boeren’ opgelet! Land van Ons koopt 7 hectare in Halsterse polder en zoekt planmakers

Derde affaire in één week: weer een politieke afsplit­sing in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Aan alle sores in de Bergse politiek komt geen eind. Binnen Lijst Linssen is een breuk ontstaan. De nummers twee en drie, Sander Siebelink en Meino Dam, kunnen niet meer door een deur met partijleider Ton Linssen. ,,We worden afgeserveerd en geïntimideerd”, zegt Sander Siebelink.

23 maart