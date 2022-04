Bioboer Hugo Jansen blijft het opnemen voor Poetin: ‘Denk zelf na en check de feiten’

Auto drugsdea­ler (24) in beslag genomen in Bergen op Zoom, man sprak zelf agenten aan

BERGEN OP ZOOM - Een 24-jarige man uit Bergen op Zoom is zondagavond door de politie aangehouden op verdenking van drugshandel. Bij de arrestatie in de Plataanstraat is ook de auto van de man in beslag genomen.

