Bijna kwart van de stemmen in Woensdrecht gaat naar BBB

Landbouw­voer­tuig raast met ruim 100 kilometer per uur voorbij politieau­to in Halsteren

HALSTEREN - De politie heeft maandag een landbouwvoertuig in beslag genomen na een zware snelheidsovertreding. Een agent die met 100 kilometer per uur over de A4 bij Halsteren reed zag de bestuurder van het voertuig ineens voorbijrazen op de parallelweg naast hem.